-Vídeo do acampamento (1.3417540)\nUm casal de Barra do Garças, em Mato Grosso, divertiu a web ao publicar um vídeo de um acampamento em uma praia no Rio Araguaia. Ana Maria Barreira Lemos e o esposo, Dorival Beretta Neto, transformaram o carro em uma casa. No registro, a mulher mostra a cozinha, geladeira, armários e, o mais inusitado, o quarto do casal, alojado no teto do veículo (veja no vídeo acima).\nO casal está acampado à beira do rio desde domingo (31). O vídeo, publicado na rede social de Ana Maria, já reúne 116 mil visualizações e quase 5 mil curtidas.\nEstamos acampados desde ontem à noite. Aqui nossa estrutura, a casinha lá em cima, aqui a pia, fogãozinho já com as panelas no jeito”, descreveu a mulher no vídeo.\nInfluenciadora ironiza preços altos de comida e bebida no Rio Araguaia: 'Vem pobre, não'