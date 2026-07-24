-Casamento colorido (1.3436816)\nUm casamento supercolorido marcou a história de Marcella Andrade e Matheus Nicolau, goianos que eternizaram seu matrimônio com uma festa colorida e cheia de artesanatos, aquarelas e detalhes que encantaram a internet.\nMarcella Andrade é designer e ilustradora visual e fez questão de elaborar a identidade visual da decoração e uma estampa que foi utilizada em vários momentos da decoração. Em suas redes sociais, ela compartilhou que foi responsável por desenvolver uma identidade visual completa, com estampa, pictograma, elementos visuais, paleta de cores e fonte.\nAs estampas usadas na decoração, a arte da forração atrás da mesa do bolo, as aquarelas nos pratinhos da mesa... tudo isso foi obra de Marcela, que se dedicou durante meses para que tudo ficasse da maneira que imaginou.