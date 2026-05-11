Depois de conquistar o público como um dos podcasts mais ouvidos do País, Pico dos Marins: O Caso do Escoteiro Marco Aurélio chega ao Globoplay nesta terça-feira (12) em formato de série documental, ampliando o alcance de uma história que já dura 40 anos. Criado por Marcelo Mesquita, o projeto original em áudio ultrapassou a marca de 1 milhão de downloads e reacendeu o interesse nacional pelo caso. A trama acompanha o desaparecimento de Marco Aurélio Simon, escoteiro com então 15 anos de idade visto pela última vez em 8 de junho de 1985, durante uma expedição ao Pico dos Marins, na cidade de Piquete em São Paulo. Desde então, o caso mobiliza investigações, teorias, buscas e atravessa gerações marcado pela persistência de uma família que nunca deixou de procurar. No centro dessa jornada está Seu Ivo, pai de Marco Aurélio, que dedicou a vida à busca pelo filho e mantém viva a expectativa de um reencontro. Sua trajetória conduz a narrativa por uma dimensão humana, marcada por memória e afeto. Na versão audiovisual, a série incorpora novos materiais, entrevistas e acompanha diferentes frentes relacionadas ao caso, incluindo buscas recentes e o uso de tecnologias que passam a integrar o relato apresentado. A produção traz ainda imagens de arquivo e dramatizações filmadas em Super 8, mesmo formato utilizado pela família na época. “O podcast foi apenas o primeiro passo. Sabíamos que, em algum momento, essa história precisaria ganhar dimensão audiovisual. Agora conseguimos acessar novos materiais e acompanhar desdobramentos atuais”, afirma o diretor Marcelo Mesquita. \tA adaptação marca mais um movimento na transposição de histórias do áudio para o audiovisual. Pico dos Marins é o segundo podcast brasileiro a ganhar uma versão documental no streaming da Globo, seguindo o caminho de O Caso Evandro, temporada do podcast Projeto Humanos, que se transformou em série de grande audiência e relevância internacional, sendo indicada ao Emmy Internacional em 2022. \tDividida em oito episódios de 45 minutos, Pico dos Marins: O Caso do Escoteiro Marco Aurélio será disponibilizada no Globoplay com todos os capítulos liberados de uma só vez. O primeiro episódio ficará aberto para não assinantes. Com direção e narração de Marcelo Mesquita, a série tem roteiro de Peppe Siffredi, Ludmila Naves e Sílvia Gomez, com Siffredi como roteirista-chefe e Pedro Galiza na assistência de sala. Produção de Manoel Rangel, Egisto Betti e Heitor Dhalia. Pico dos Marins: O Caso do Escoteiro Marco Aurélio é uma produção Original do Globoplay, realizada pela Paranoid BR.