Quando Tiago Chagas de Melo veste o fardamento e assume a frente do Terno Catupé Marinheiro Pedro Cassimiro, ele não carrega apenas as cores das Congadas. Leva consigo uma história que começou muito antes de ocupar o posto de capitão. Primeiro vieram o avô e a avó, depois o pai, as tias e os tios. Um a um, eles foram deixando os cortejos, até que Tiago se tornou o único da família a permanecer. Aos 40 anos, é ele quem tenta manter acesa uma tradição recebida dos mais velhos e preparar quem poderá continuar depois dele.\nA tarefa ganha um significado especial neste sábado (15), quando Catalão recebe o 3º Encontro Estadual de Congadas, em uma edição dedicada aos 150 anos da tradição no município. A programação começa às 14 horas, na Represa Clube do Povo, e reúne guardas congadeiras de Goiás e Minas Gerais em uma celebração que integra as comemorações pelo aniversário da cidade, celebrado em 20 de agosto. A expectativa da organização é receber até 20 mil pessoas.