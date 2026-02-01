-VÍDEO: Caverna em Goiás é a única liberada para maturar queijos no Brasil (1.3365543)\nPode parecer improvável, mas uma experiência curiosa da gastronomia brasileira acontece dentro de uma caverna em Goiás. No interior do estado, no município de Guapó, na região metropolitana de Goiânia, está a única caverna do país oficialmente autorizada para a maturação de queijos artesanais, conforme contou João Vicente Borges, proprietário da queijaria artesanal Serra do Bálsamo.\nAo POPULAR, o produtor contou que, com o objetivo de reproduzir as condições tradicionais de maturação, ele construiu a estrutura, antes mesmo de começar a fazer queijos, após conhecer queijarias tradicionais em uma viagem à França e Portugal.\nNa Europa, antigamente, eles maturavam o queijo assim. Hoje ainda fazem isso em alguns lugares. O diferencial da caverna é o ambiente propício, com fungos naturais, alta umidade e temperatura mais baixa”, contou.