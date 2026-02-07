-VÍDEO: Caverna em Goiás é a única liberada para maturar queijos no Brasil (1.3365543)\nParedes de pedra, chão de terra batida e prateleiras de madeira curadas no soro compõem a estrutura da única caverna oficialmente autorizada no Brasil para maturação de queijos artesanais. O espaço fica em uma fazenda no município de Guapó, na região metropolitana de Goiânia, e foi construído para reproduzir condições naturais ideais de envelhecimento, inspiradas em técnicas tradicionais europeias, conforme explicou João Vicente Borges, proprietário da queijaria artesanal Serra do Bálsamo.\nCom cerca de cinco metros de profundidade, a caverna mantém a temperatura entre 15 °C e 17 °C e a umidade que varia de 80% a 90%, fatores considerados essenciais para o desenvolvimento dos queijos de longa maturação, segundo João. O ambiente favorece a ação de fungos naturais, que interagem com as peças ao longo do tempo, influenciando seus aromas, texturas e sabores.