Marcos Sander Fagundes mostra a rotina após ficar famoso quando foi abordado. (Reprodução / Redes sociais)\nO goiano Marcos Sander Fagundes conquistou fama na internet e virou meme após capotar o carro lotado de cigarros e dizer que era para fumar o resto da vida, no Paraná. O caso aconteceu há 12 anos, e, ao ser questionado novamente por um repórter sobre os mais de 17 mil maços de cigarro, ele respondeu: "Cê não pita não? Que bom. Mas eu pito. Eu pito muito". Anos depois, ele chegou a se candidatar a vereador em Quirinópolis, no sudoeste goiano, e atualmente acumula quase 60 mil seguidores em duas redes sociais.\nNa cidade, Sander cuida de uma chácara e compartilha sua rotina na internet, sempre usando o bordão “Cê pita?”. Em uma entrevista dada ao podcast PodQui, ele brincou com a situação e continuou dizendo que era próprio consumo.