Com vozes que ecoam dos barzinhos aos grandes palcos, a série Cenas Sertanejas que estreia nesta segunda-feira (13), na GloboNews, mostra como Goiânia se tornou o epicentro de uma das maiores potências musicais do País. Em dois episódios, a produção mergulha na intimidade de artistas locais em diferentes fases da carreira e revela como a música sertaneja se reinventa sem perder suas raízes. Mais do que música, a nova série da GloboNews explora os bastidores, os sonhos e os desafios de quem vive do sertanejo.No primeiro episódio, o público acompanha a rotina de dois artistas em início de carreira: Guilherme Santos, que divide o tempo entre a serralheria da família e os palcos de bares e restaurantes, e Suellen Cristynne, que começa a conquistar espaço em festas populares da região. Grandes nomes da música sertaneja, as cantoras Lauana Prado e Roberta Miranda compartilham suas experiências e falam sobre a importância dos barzinhos como palco de formação. A compositora Waleria Leão, conhecida como a “Rainha da Caneta Brega”, reflete sobre o protagonismo feminino nas letras e nos palcos. Já o empresário Luciano Sassinhora revela os bastidores da promoção de novos talentos e o papel estratégico das rádios no lançamento de artistas, como a nova dupla João Pedro e Felipe. O episódio também traz a participação do lendário Milionário, ex-parceiro de José Rico, e do jornalista e escritor Gustavo Alonso, que discutem as diferenças entre a música caipira e a sertaneja.O segundo episódio acompanha a intensa rotina da dupla Leandro e Romário, que percorre o Brasil em busca do estrelato. A série registra os bastidores de uma viagem até Lagoa Santa, em Minas Gerais, revelando os desafios e emoções da vida na estrada. Em seu escritório em Goiânia, a compositora Waleria Leão mostra seu processo criativo, produzindo músicas em ritmo industrial para diversos artistas, incluindo os cantores Leandro Romário. A produção acompanha a criação de uma nova canção, desde a composição até a apresentação para a dupla. A equipe da GloboNews visita ainda uma loja especializada em artigos sertanejos, de chapéus a fivelas, que ajuda a compor o visual característico do gênero.A série especial Cenas Sertanejas vai ao ar nos dias 13 e 20 de outubro, às 23h30, na GloboNews.