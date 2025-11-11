O Centro Cultural Octo Marques inaugura, nesta terça-feira (12), às 19 horas, duas exposições que reafirmam a diversidade da produção artística no Centro-Oeste. Poéticas de Subversão: Mulheres Artistas em Goiás e O Sertão é o Nosso Centro têm curadoria de Dalton Paula, curadoria adjunta de Melissa Alves e coordenação de Ceiça Ferreira. As mostras propõem percursos sensíveis e políticos pelo território, pelo corpo e memória.\nAs duas exposições ficam em cartaz até 1º de fevereiro de 2026, com visitação de segunda-feira a domingo, das 9 às 16 horas. O espaço permite a entrada de animais de estimação, desde que devidamente encoleirados. Poéticas de Subversão: Mulheres Artistas em Goiás e O Sertão é o Nosso Centro contam com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), operacionalizada pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).