O Centro Cultural Octo Marques inaugura, nesta quinta-feira (3), às 19 horas, três exposições simultâneas: Como num balé daqueles que a gente sonha que pode voar, da artista visual Auri Moraes; Quando a noite revela a pintura..., do artista visual Yan Paluki; e a coletiva Toda Vastidão, que reúne obras dos artistas Angelina Polon, Belo e Bizarro e Elias de Aquino. As mostras apresentam pesquisas distintas, mas complementares, ao dialogarem com temas como memória, identidade, corpo, intimidade, território e diferentes formas de experiência e transformação.\nCom curadoria de Paulo Duarte-Feitoza, a exposição de Auri Moraes é composta pela instalação Não, vó, eu costuro do meu jeito, formada por cerca de 24 elementos têxteis interligados que ocupam o espaço expositivo. A partir de roupas que pertenceram a sua avó, a artista constrói uma narrativa visual sobre herança afetiva, transmissão de saberes e liberdade criativa.