Há 15 anos, a Universidade Federal de Goiás transformou um galpão localizado no coração do Setor Universitário no Centro Cultural UFG (CCUFG), um espaço que hoje é referência no cenário artístico da capital. O equipamento cultural celebra o aniversário no mês de dezembro com a exposição coletiva O Volume Da Chuva é que Decifra o Dilúvio: Diálogos Contemporâneos no Acervo CCUFG, reunindo obras de 30 artistas entre integrantes do acervo e convidados. A abertura é nesta sexta-feira (12), a partir das 19 horas.\nA curadoria é assinada por Paulo Duarte-Feitoza, coordenador de artes visuais do centro cultural. A mostra propõe ativar o acervo do local, um dos mais importantes patrimônios de arte contemporânea de Goiás, por meio de diálogos entre obras da coleção e produções inéditas. Seis artistas que ainda não integram o acervo foram convidados a escolher uma obra de outros seis artistas e, a partir dessa relação, criar um novo trabalho.