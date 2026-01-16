Os sinais do tempo no Teatro Goiânia, visíveis na fachada e em áreas de uso contínuo, ajudam a explicar por que o espaço e outros centros culturais da capital entram novamente no planejamento de obras da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Secult). Referências da vida cultural goiana, esses equipamentos foram incluídos no cronograma de revitalizações previstas para todo o ano.\nAs intervenções envolvem restauração, modernização e adequações estruturais, especialmente nas áreas de acessibilidade, segurança e melhoria das condições de funcionamento. Enquanto o Centro Cultural Marieta Telles carece de um restauro em suas instalações, como a Biblioteca Pio Vargas e o Museu de Arte e Som (MIS), o Martim Cererê necessita de uma modernização para aproveitamento dos ambientes.\nMuseus e centros culturais de Goiânia recebem sinalizações interativas para fomentar visitas