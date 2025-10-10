Para viajar pelas paisagens de Virgílio Neto, é preciso fazer uma conexão entre a experiência artística em Yokohama, no Japão, e a memória afetiva pelas cidades históricas de Goiás, como Pirenópolis. É a partir desse encontro que se dá a exposição Pouco Antes do Ocidente se Assombrar, aberta neste sábado (11), na Cerrado Galeria. Na ocasião, Rodrigo de Castro também apresenta a mostra Tanto Forma quanto Cor, que reúne toda a elegância que o artista mineiro tem reiterado em pinturas e esculturas produzidas nos últimos seis anos.\nDe Brasília (DF), Virgílio passou a infância em Anápolis, mas retornou para a cidade natal para estudar Desenho Industrial na Universidade de Brasília. Com o mestrado em Artes, articulou sua pesquisa influenciada pelos ambientes ao seu redor. O fato justifica muito do que a exposição destaca: as relações entre lugares tão distintos, mas que, pelo olhar do artista, se encontram de alguma forma.