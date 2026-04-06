Chaiany Andrade é a 12ª eliminada do BBB 26 (Globo), com 61,07% dos votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite deste domingo (5). Marciele Albuquerque (20,37%) e Juliano Floss (18,56%) disputaram a berlinda com a sister.

A goiana não foi a escolhida do público para entrar no reality após passar pela casa de vidro, mas ganhou o direito de disputar o prêmio de R$ 5,5 milhões de reais após passar cinco dias resistindo no Quarto Branco.

A trajetória de Chaiany na casa mais vigiada do Brasil ficou marcada por sua amizade com Gabriela, sua aliança com Babu Santana e seus embates com Jordana e com Ana Paula Renault. Este foi o terceiro paredão enfrentado pela pipoca.