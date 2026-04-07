Fã declarada de Virginia Fonseca, a agora ex-BBB Chaiany Andrade pode fazer parceria com a ídolo no futuro. Pelas redes sociais, Virginia indicou que gostaria que a WePink, sua marca de cosméticos, procurasse a participante do reality.
Pelos Stories, Virginia mostrou um momento, na portaria da Globo, em que Chai se diverte ao conversar com fãs. No bate-papo, uma delas fala que a influenciadora estaria de olho nela.
Chaiany vibra e ainda canta e dança um trecho da música "Alô Virginia", do grupo Turma do Pagode. "Vamos atrás dela", escreveu a famosa ao repercutir o vídeo.
Dentro do confinamento, não foram poucas às vezes em que Chaiany exaltou os produtos da marca, mesmo sem poder falar o nome, como perfumes e body splashes. Em certa ocasião, mostrou um produto de cabelo para Ana Paula Renault, que também elogiou o cheiro.