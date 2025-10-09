As chaminés de fada foram moldadas ao longo de centenas de anos pela erosão natural (Divulgação/Joana Paula Sánchez)\nPesquisadores identificaram formações rochosas raras conhecidas como “chaminés de fada” em uma fazenda no município de Campos Belos, no nordeste de Goiás. No meio do Cerrado seco e do solo avermelhado, surgem torres de pedra moldadas pela natureza, com alturas que chegam a três metros.\nComuns na Capadócia, na Turquia, as chaminés de fada aparecem pela primeira vez registradas no Brasil. AO POPULAR, a geóloga Joana Paula Sanchez, da Universidade Federal de Goiás (UFG), explicou que, apesar da semelhança visual, as formações goianas têm origem e composição diferentes das turcas.\n"Na Capadócia, elas são formadas por rochas vulcânicas e tufos. Aqui, são dois tipos de arenito, um de origem eólica, embaixo, e um conglomerado fluvial no topo", explicou a geóloga.