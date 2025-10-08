Uma paisagem quase mágica se esconde no interior de Goiás. Em meio à vegetação seca e ao solo avermelhado, torres rochosas esculpidas pelo tempo se erguem como esculturas naturais. Conhecidas como “Chaminés de Fada”, formações geológicas famosas na Capadócia, na Turquia, essas estruturas foram registradas pela primeira vez no Brasil, na região da Serra Geral de Goiás, nordeste do estado.\nA descoberta aconteceu em 2023, após o proprietário de uma fazenda na região acionar a Secretaria de Turismo local. A secretária, intrigada com as curiosas colunas de pedra, entrou em contato com a geóloga e pesquisadora da Universidade Federal de Goiás (UFG), Joana Paula Sanchez, que lidera estudos no Laboratório de Geologia em Áreas Turísticas.\nEla me chamou em 2022, e eu fui visitar o local em maio de 2023, acompanhada de professores da UFG e de um fotógrafo. Desde então, começamos a estudar a região. Mas, por ser uma área extremamente sensível, ainda não está aberta à visitação”, explica Joana.