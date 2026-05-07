Corredeiras durante à noite, no roteiro da trilha amarela (Reprodução/Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros)\nO Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no Nordeste de Goiás, lançou uma trilha noturna para observação do céu estrelado e contemplação do Cerrado. Segundo o gerente de marketing da Parquetur, Isaías Ribeiro, o passeio foca na experiência sensorial, destacando os sons e as temperaturas do bioma após o pôr do sol. O percurso de ida e volta soma 11 quilômetros, com duração estimada de seis a sete horas.\nLocalizada a 437 km de Goiânia e 230 km de Brasília, a Chapada abrange oito municípios. As principais portas de entrada são Alto Paraíso de Goiás, Vila de São Jorge e Cavalcante, onde se concentram a maioria dos atrativos, como o próprio Parque Nacional e a Cachoeira Santa Bárbara.