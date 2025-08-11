A partir desta terça-feira (12), o Chef de Alto Nível entra em sua reta final, com dez competidores disputando, individualmente, o título. Com o fim da fase de times, agora é cada um por si e as cozinhas onde os participantes vão realizar os desafios serão definidas pelo trio de mentores, a partir do desempenho dos cozinheiros até aqui. Os participantes também têm a oportunidade de receber mentoria, além da do chef que comandava seu time. O vencedor do melhor prato se salva da eliminação e conquista o broche do tempo, que lhe garantirá dez segundos a mais de plataforma para pegar os ingredientes na próxima prova – Luiz Lira, que venceu a disputa do último programa, terá direito de usar o broche, pela primeira vez, nesta terça. Com desafios ainda mais complexos, os quatro pratos com as piores avaliações levam seus cozinheiros para a prova de eliminação, que passa a ser disputada na cozinha do topo. Nessa fase, com dois episódios, duas pessoas deixam o programa em uma decisão consensual dos mentores Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda. Para chegar ao trio que disputa o prêmio, o desafio da semifinal, com exibição no dia 19 de agosto, será disputado por seis cozinheiros, com os dois que entregarem os melhores pratos sendo salvos. A prova de eliminação, com quatro participantes, dá ao responsável pela melhor entrega a última vaga para a final. No ar na quinta-feira (21), a final será ao vivo, após a exibição da novela Vale Tudo, e três cozinheiros disputam o prêmio de meio milhão de reais, um período de mentoria exclusiva com os chefs mentores, uma viagem para os Estados Unidos para conhecer a sede do Outback, além de uma imersão pelas cozinhas da rede no Brasil, e o título de Chef de Alto Nível.Receitas No Receitas, ambiente digital oficial do programa, o público vai encontrar o perfil dos participantes, bastidores, conteúdos com mentores, spoilers, notícias e entrevistas, além de uma página interativa com detalhamento da dinâmica e cenários. Os tutoriais dos pratos dos vencedores também serão publicados de forma exclusiva no portal, assim como o Papo de Alto Nível, apresentado pelo influenciador Arthur Paek, e a cobertura do Cozinha de Alto Nível, spin-off do canal por assinatura GNT. Os conteúdos serão distribuídos em todo o ecossistema do Receitas, incluindo site, app, redes sociais, canal do WhatsApp e Receitas Fast. Chef de Alto Nível, baseado no formato do Studio Ramsay Global, LLC, tem apresentação de Ana Maria Braga, produção de Rodrigo Tapias e Taluana Grieco, direção geral de Carlo Milani e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O reality vai ao ar na TV Globo às terças e quintas, após Vale Tudo. A disputa é exibida no GNT às quartas e sextas, às 21h15, no dia seguinte à exibição na TV Globo. O GNT exibe às sextas, às 22h30, o spin-off Cozinha de Alto Nível com os chefs mentores Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.