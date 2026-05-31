O céu embranquece, a umidade despenca e o desconforto respiratório volta à rotina de milhares de goianos. Nariz irritado, tosse persistente, garganta seca e falta de ar reaparecem nos consultórios e unidades de saúde assim que as temperaturas caem e a estiagem se instala. A baixa adesão à vacina contra influenza agrava o cenário e aumenta o risco de casos mais graves da doença. A temporada de espirros está de volta.\nA veterinária Nadyene Cardoso, de 41 anos, conhece bem os efeitos que a combinação entre frio e baixa umidade provoca nas vias respiratórias. Diagnosticada com rinite alérgica, ela conta que a mudança de clima altera completamente sua rotina de cuidados, principalmente durante a noite. “A pior parte é para dormir. Quando deito, a congestão piora muito e preciso usar o descongestionante prescrito pelo alergista para conseguir respirar melhor”, relata. Segundo ela, o ressecamento também provoca despertares frequentes ao longo da madrugada.