O cantor Chico Chagas, um dos mais respeitados acordeonistas da música brasileira contemporânea, abre a primeira edição da temporada 2026 do projeto Diálogos Musicais, na cidade de Goiás. Serão duas apresentações neste sábado (3). A primeira, às 17 horas, é exclusiva para os pacientes do Hospital de Caridade São Pedro d’ Alcântara e, às 21h30, é aberta ao público no Instituto Biapó. A curadoria é de Andréa Luísa Teixeira.\nEm novembro de 2023, Chico Chagas, nascido em Rio Branco, Acre, esteve presente no Festival Diálogos Musicais, realizado no Cine Teatro São Joaquim e na sede do Instituto Biapó. Na ocasião ministrou oficina artística de acordeão, uma proposta do próprio festival, que contribui para preservação e divulgação da cena musical local.\nO músico é graduado pela Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES), cursou gestão educacional e harmonia musical no Centro Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical (CIGAM Músicas) e técnicas de piano clássico. Aos 7 anos já tocava acordeão e depois dedicou-se ao piano. A reaproximação definitiva com o instrumento da infância se deu no ano 2000, tocando com Cássia Eller.