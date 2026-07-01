O cantor Chris Brown foi condenado por um júri de Los Angeles a pagar cerca de US$ 13 milhões (aproximadamente R$ 67 milhões, na cotação atual) à ex-empregada doméstica Maria Avila, atacada por um cachorro na casa do artista, na Califórnia, em 2020.\nO veredito, divulgado agora e noticiado por sites como Billboard, Variety e Rolling Stone, concluiu que Brown e sua empresa, Black Pyramid LLC, agiram com negligência no episódio.\nSegundo a decisão, Maria Avila receberá US$ 12,9 milhões em indenização. Outros familiares também foram contemplados: a irmã da vítima, Patricia Avila, terá direito a US$ 885 mil por danos emocionais, enquanto o marido, Oscar Olivo, receberá US$ 50 mil.\nChris Brown é solto menos de 24 horas após prisão por suspeita de estupro\nChris Brown e outros dois homens são presos em Paris após acusação de estupro em hotel