Chupeta sobre a mesa (Sebastião Nogueira/O Popular)\nUma tendência em países como a China e Estados Unidos se espalhou pelo TikTok nos últimos dias: adultos usando chupeta para aliviar estresse e ansiedade. Sites chineses estão vendendo o acessório e perfis da rede social expõe opções personalizadas especificamente para adultos.\nLevar objetos à boca quando se está nervoso não é algo inédito, afinal, quantas pessoas você conhece que roem as unhas ou mastigam tampas de canetas em momentos de tensão? A chupeta, por outro lado, causa estranhamento por ser normalmente usada por bebês.\n"Toda atividade que tem um movimento repetitivo, ela tem essa capacidade de gerar um efeito calmante", explica a neurocientista Ana Carolina Souza. Segundo ela, quando temos esse comportamento, ativamos o sistema parasimpático, responsável por regular nosso sistema em momentos de repouso; o contrário do simpático, que é ativado em momentos de estresse.