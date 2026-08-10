-VÍDEO CHUVA DE IPÊ (1.3443104)\nUma ‘chuva de ipê’ tem encantado os moradores da rua SB33, em Goiânia. A definição foi dada pela empresária Adriana Gonçalves Ferreira Nunes, de 51 anos, que gravou um vídeo mostrando o exato momento em que as flores caem da árvore, enquanto outras cobrem e colorem de amarelo toda a calçada e os carros na via. Alguns internautas comparam a cena com uma ‘neve de flores’ (veja o vídeo acima).\nO vídeo publicado no domingo (9) acumula mais de 32,6 mil visualizações. Em entrevista ao POPULAR, Adriana Gonçalves contou que há ipês-amarelos plantados por toda a rua e que há oito anos fica tudo florido nessa época do ano. “Todos os anos fico esperando essa época do ano chegar”.\n-'Chuva de ipê' encanta moradores em rua de Goiânia; vídeo (1.3443133)\nAlém disso, ela informou que a rua recebe muitos visitantes por causa dos ipês. A moradora sempre faz registros do local e acumula imagens que parecem cenas de filme. Alguns internautas chamaram o local de paraíso. Confira alguns comentários abaixo.