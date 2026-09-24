A linha tênue entre equilíbrio e desequilíbrio é o ponto de partida de Hi.a.to, espetáculo da Cia. Catavento que chega ao Teatro Sesc Centro nesta sexta-feira (25), às 19 horas. No palco, os artistas Felipe Nicknig e André Bandeira investigam a relação entre dois corpos que precisam encontrar maneiras de permanecer juntos enquanto lidam com instabilidade, competição, cooperação e confiança.\nCom tecido, corda e uma trilha sonora autoral, a montagem transforma as técnicas circenses em linguagem para falar também sobre os movimentos da vida. O espetáculo propõe uma experiência sensorial em que os artistas transitam entre momentos de controle e risco, explorando o que acontece quando estabilidade e instabilidade deixam de ser opostos e passam a coexistir.\nO próprio título conduz parte da investigação. Na língua portuguesa, hiato é o encontro de duas vogais que pertencem a sílabas diferentes — estão próximas, mas permanecem separadas. Em cena, a ideia se traduz na relação entre os dois artistas, que experimentam as possibilidades de aproximação e afastamento sem abandonar a delicada fronteira entre os dois estados.