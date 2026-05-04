O Projeto Vozes Animadas, da Cia de Teatro Nu Escuro, leva ao Teatro Sesc Centro o espetáculo Barbas, nesta quarta (6) e quinta-feira (7), às 19h, com entrada gratuita. Com personagens femininas no centro da dramaturgia, a montagem integra uma iniciativa que busca ampliar o acesso ao teatro de animação e fomentar debates sobre protagonismo, saúde mental e narrativas contemporâneas. O projeto já havia apresentado Plural em abril e conta com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.\nCriado originalmente como websérie em 2021, em meio às restrições da pandemia de COVID-19, Barbas ganhou versão para os palcos e se tornou o 16º espetáculo do grupo. Em cena, Lazaro Tuim, Izabela Nascente e Ludmylla Marques conduzem a história de Marabel, uma menina de 11 anos que enfrenta o luto pela morte da irmã e o adoecimento da mãe. Entre dor e descobertas, ela mergulha em um universo fantástico onde encontra Julia Pastrana, figura histórica associada aos freak shows, e passa a enxergar a vida por outra perspectiva, equilibrando humor e tragédia.