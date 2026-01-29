Há grupos que atravessam o tempo e outros que fazem da permanência sua principal matéria de criação. Ao completar 30 anos de trajetória, a Cia. de Teatro Nu Escuro celebra a data com a estreia de A Casa Verde, nesta sexta-feira (30), na Oficina Cultural Geppetto, transformando o aniversário em um gesto artístico que dialoga com sua própria história e com as inquietações do presente.\nInspirado em O Alienista, de Machado de Assis, o novo trabalho não se apresenta como uma simples remontagem, mas como uma reinvenção crítica de um dos espetáculos mais emblemáticos da companhia lançado em 2006. Sob direção de Rô Cerqueira, a peça abandona o palco italiano e aposta em uma experiência performativa e itinerante, utilizando os espaços da Geppetto, sede do grupo há quase três décadas, como parte ativa da dramaturgia.