A Cia. de Teatro Nu Escuro apresenta nesta quinta-feira (2) o espetáculo Plural no palco do Teatro Escola Basileu França. Serão duas apresentações gratuitas, às 14 e às 19 horas. Ao final, haverá um bate-papo sobre dramaturgia feminina. Sob a direção precisa da bonequeira e atriz Izabela Nascente, e com dramaturgia assinada por Hélio Fróes, Abilio Carrascal e pela própria diretora, a montagem revisita o universo da infância com um lirismo que transforma a memória em matéria teatral. No centro da narrativa de Plural está Maria, uma menina que rememora sua vida aos sete anos de idade, atravessando os limiares entre o mundo rural e o urbano. Esse deslocamento, vivido com olhos infantis, torna-se um espelho multifacetado dos afetos, medos, violências e descobertas que moldam a identidade. A peça se constrói como uma tapeçaria de lembranças, costurada por cenas que alternam o trágico e o cômico, o drama e a poesia, numa dramaturgia que aposta na potência dos contrastes.No palco, os bonecos ganham vida ao lado de atores e atrizes que cantam, dançam e executam ao vivo cantigas populares, criando uma experiência sensorial que remete à infância como um lugar de brincadeira e resistência. Projeções de vídeo, música e animação se entrelaçam num jogo cênico que transforma o palco num caleidoscópio poético — onde cada fragmento revela novas cores da memória. Criado em 2012 pela Cia. de Teatro Nu Escuro, Plural chega em 2026 celebrando 13 anos de trajetória e permanência nos palcos. A apresentação faz parte do Projeto Vozes Animadas, da trupe goiana e que conta com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. No mês de maio, dentro da programação, o grupo vai levar para os palcos Barbas, outro espetáculo de teatro de animação. “A realização deste projeto reside na necessidade de promover a cultura teatral e fomentar discussões sobre temas relevantes no universo das dramaturgias feministas”, compartilha Izabela Nascente, diretora dos trabalhos. \tSERVIÇOEspetáculo: Plural, da Cia. de Teatro Nu EscuroData: Quinta-feira (2), às 14h e 19hLocal: Teatro Escola Basileu FrançaMais informações: @ciadeteatronuescuro Entrada gratuita