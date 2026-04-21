O balé é uma das formas mais delicadas e exigentes de expressão artística: combina técnica rigorosa, música e emoção para contar histórias que atravessam o tempo. Entre essas narrativas, poucas são tão marcantes quanto Giselle, símbolo do romantismo nos palcos e que marca a abertura da temporada 2026 da Cia. Jovem Basileu França. A montagem contará com a participação da Orquestra Filarmônica de Goiás e será apresentada de quinta-feira (23) a domingo (26), no Teatro Escola Basileu França. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 35.\nCriado em 1841, Giselle narra a história dramática de uma jovem camponesa envolvida em uma trama que mescla realidade e fantasia, marcada por amor, traição e redenção. A obra é considerada um dos maiores clássicos do balé mundial. A remontagem tem direção de Rafaela Giovana e coreografia de Carlos Dalarmelino. Ao todo, 80 bailarinos integram o espetáculo, que conta ainda com os solistas Lamin Pereira, Giovanna Hellu e Luisa Pimenta nos papéis principais.