A Cia. de Teatro Sala 3 estreia o espetáculo R&J - Sonhos Roubados, dirigido por Altair de Sousa. As apresentações acontecem nesta terça-feira (10) e quarta-feira (11), às 19 horas, no Centro Cultural UFG. A peça é inspirada no texto clássico de William Shakespeare, Romeu e Julieta, e na obra do dramaturgo estadunidense Joe Calarco, Shakespeare - R&J. O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. O espetáculo será apresentado também na sexta-feira (13), às 19 horas, no Teatro do IFG Câmpus Goiânia. A montagem conta com interpretação em libras em todas as sessões e audiodescrição na apresentação de quarta-feira, além de entrada gratuita. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma online Sympla. A dramaturgia do espetáculo é assinada por Rafael Freitas e a encenação, iluminação e colaboração dramatúrgica são de Altair de Sousa.Em palco estarão André Nunez, Cadu Freitas, Eduardo Babugem e Francis Silva. Amanda Constantino está na produção, Gardênia Matos na assistência e Marcos Santos na direção e preparação musical. Rodrigo Cunha é o preparador cênico e Hilton Junior o corporal. A cenografia é de Daniel Herrero e a trilha sonora original de Danilo Duarte. Giulia Melo assina a maquiagem e Evandro Selva o figurino. Marcos Santos, Leticia Romano e Nicolas Deretii são os instrumentistas. A sonorização é de Gabriela Charleau. Nesta versão de Romeu e Julieta, a Cia. Sala 3 reflete sobre dilemas da atualidade, abordando temas como sexualidade e liberdade de expressão artística em um contexto de crescente militarização das escolas brasileiras. A obra direcionada ao público juvenil busca dialogar com as necessidades e inquietações desse público através de um teatro que é ao mesmo tempo um instrumento de denúncia e “celebração da força interior diante das incertezas”, segundo Altair de Sousa. Para o diretor, “o resultado é, ao mesmo tempo, um ensaio sobre juventude e repressão e uma convocação poética contra os muros da intolerância”.Sinopse Entre os muros de uma escola militar católica, onde a disciplina rígida e o silêncio imposto moldam corpos e pensamentos, quatro jovens descobrem, às escondidas, um exemplar de Romeu e Julieta. A leitura proibida rasga brechas no sufocante ambiente de obediência e vigilância, revelando um espaço secreto de liberdade e resistência. Nesse campo de tensões, a literatura atravessa a realidade e o amor silenciado ousa enfrentar a repressão. No palco, entre música, poesia e metateatro, emerge o retrato de uma juventude que reivindica seus sonhos roubados, mesmo cerceada pelas grades da intolerância.SERVIÇOEspetáculo: R&J - Sonhos RoubadosData: Terça-feira (10), Quarta-feira (11) e Sexta-feira (13), às 19 horasLocal: Centro Cultural UFG / Av. Universitária, 1533 – Setor Leste Universitário, e no Teatro IFG – Rua 75, 2-186, CentroEntrada gratuitaMais informações: www.instagram.com/ciadeteatrosala3/