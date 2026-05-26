A cidade de Goiás entra no ciclo das comemorações pelos seus 300 anos com uma agenda que une preservação do patrimônio, meio ambiente e valorização cultural. A antiga capital inicia, em julho, as comemorações do tricentenário com uma série de ações de requalificação urbana e planejamento para o futuro da cidade.\nA preparação começou ainda em 2024, com a criação da Comissão dos 300 anos, formada por representantes do poder público e da sociedade civil para pensar estratégias ligadas ao patrimônio histórico, turismo, infraestrutura, meio ambiente, cultura e desenvolvimento urbano. A proposta é que todas as secretarias municipais passem a dialogar com o tricentenário até 2027.\nA abertura oficial das comemorações acontece em julho deste ano, durante o aniversário de 299 anos do município. A programação deve reunir shows, atividades culturais e ações simbólicas que marcam o início da contagem regressiva para o tricentenário. A prefeitura ainda articula a realização de um grande show nacional voltado à população vilaboense.