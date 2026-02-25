Vista aérea do Largo da Matriz de Nossa Senhora do Rosário, no centro histórico de Pirenópolis (Marcello Dantas /Fotoarena/Folha)\nO site de turismo Booking.com publicou uma lista com os 10 destinos mais acolhedores do mundo e incluiu Pirenópolis, cidade goiana localizada no entorno do Distrito Federal (DF). O destino goiano divide a lista com cidades como Montepulciano, na Itália, e Takayama, no Japão.\nPara quem procura belezas naturais e cultural local, Pirenópolis sem dúvidas é uma ótima pedida, já que possui muitas cachoeiras e trilhas na natureza, além de um centro histórico muito tradicional, com restaurantes, museus e igrejas.\nConfira a programação prevista para o feriadão nos principais destinos turístico do interior de Goiás\nConfira 10 locais para fazer um bate e volta de fim de semana em Goiás