A cidade de Goiás já começa a se preparar para a celebração de seus 300 anos que serão comemorados em 2027. Entre igrejas, palácios e espaços de devoção, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás) projeta para os próximos meses um conjunto de restaurações que reafirma a preservação do patrimônio como parte essencial da identidade da antiga capital. Segundo a pasta, as ações fazem parte de um planejamento técnico de médio prazo voltado à conservação dos bens históricos do Estado.\nCom pré-projetos concluídos e em fase de instrução de licitação, quatro igrejas históricas da cidade estão entre as prioridades. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, referência da religiosidade e da paisagem da antiga Vila Boa, deve passar por intervenções estruturais e de conservação com investimento estimado em cerca de R$ 1,6 milhão. “Os projetos foram elaborados a partir de diagnósticos técnicos detalhados, respeitando as características originais de cada edificação”, informa a Secult Goiás.