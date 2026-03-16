Com 22.046 habitantes, Ceres conta hoje com oito hospitais, entre eles o São Pio X, o São Patrício e o Hospital Ortopédico de Ceres (Wesley Costa/O Popular e Reprodução/Prefeitura de Ceres/Cícero Leão Júnior)\nDe forte vínculo às atividades agropecuárias a uma cidade que atualmente é polo regional de serviços médicos. Com 22.046 habitantes, Ceres conta hoje com oito hospitais, entre eles o São Pio X, o São Patrício e o Hospital Ortopédico de Ceres. Segundo Denis Castilho, geógrafo e professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), a consolidação da cidade na área da saúde se deu pois, nas primeiras décadas, Ceres foi administrada por prefeitos médicos.\nA partir de 1970, na medida que a porção central do estado passava por uma expansão urbana e surgimento de muitas cidades com forte vínculo às atividades agropecuárias, Ceres foi se consolidando como centro regional ligado aos serviços de saúde. Isso aconteceu porque a estrutura montada na localidade conferiu um aproveitamento econômico e uma ampliação da área de influência de Ceres para o Norte de Goiás", explica.