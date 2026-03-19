O rock também vai roncar alto em Goiânia neste sábado (21), a partir das 18 horas, com a 2ª edição do Cidade Rock 2026, no Centro Cultural Martim Cererê. No palco, estão confirmados bandas como Black Drawing Chalks (foto), Sheena Ye e Black Lines. O evento conta também com discotecagens de Frozen Gabs e Chaul, garantindo música antes, entre e depois dos shows.A entrada é gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento.\nUm dos destaques da programação é a Black Drawing Chalks. Criada em Goiânia, a banda se tornou um dos principais nomes da cena stoner rock brasileira surgida no início dos anos 2000. Desde 2005, o grupo acumulou apresentações em alguns dos maiores festivais do País, passando por eventos como o Lollapalooza Brasil e o SWU Music and Arts Festival. No exterior, participou do South by Southwest, nos Estados Unidos, e do Canadian Music Week, no Canadá.