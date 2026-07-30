Os carros se alinham diante de uma tela inflável, o rádio passa a transmitir o áudio do filme e, por algumas horas, o estacionamento deixa de ser apenas um lugar de passagem para se transformar em uma sala de cinema a céu aberto. Em vez das poltronas tradicionais, os veículos ocupam a primeira fila de uma experiência que mistura entretenimento, encontro e nostalgia. É essa proposta que o Cine Autorama leva ao estacionamento do Parque Mutirama neste fim de semana, no Centro.\nO primeiro cinema drive-in itinerante do Brasil retorna à capital entre sexta-feira (31) e domingo (2), celebrando dez anos de trajetória. Ao todo, serão seis sessões gratuitas, reunindo produções brasileiras, clássicos, animações e sucessos recentes, como Meu Sangue Ferve por Você, Superman, Pequena Miss Sunshine, F1 – O Filme, Elio e Quero Ser Grande, em uma programação pensada para públicos de diferentes idades.