Quem aproveita o feriado prolongado para maratonar os filmes indicados ao Oscar não contará com o Cine Cultura no período carnavalesco. A unidade cultural do Estado estará fechada a partir de sábado (14), por conta do recesso de carnaval, e retorna às atividades na quarta-feira (18), com sessões a partir das 14h40.\nAntes da pausa, nesta quinta-feira e sexta-feira, estão em cartaz O Agente Secreto, Bugonia, Sonhos de Trem, Valor Sentimental e Hamnet.\nJá na programação pós-carnaval, o público poderá conferir os longas Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria, Sonhos de Trem e A Única Saída. Os ingressos custam R$ 20 (inteira). Endereço: Praça Cívica, Centro.