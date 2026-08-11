Dez curtas-metragens produzidos integralmente com ferramentas de Inteligência Artificial serão exibidos nesta quinta-feira (13), às 20 horas, no Cine Cultura. As produções integram a 1ª Mostra Sintético, que reúne trabalhos de cineastas de diferentes países e promove um debate sobre autoria, criatividade e os impactos da IA no cinema. A atividade é promovida em parceria com a Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG). A entrada é gratuita.Na programação, O Homem Sem Cor (2025), de Hashem Al-Ghaili, Espaço Pixel Total (2025), de Jacob Adler, O Cinema que Nunca Existiu (2025), de Mark Wachholz, O Corvo (2021), de Glenn Marshall, Os Golems de Ostroleka (2024), de Jacob Adler, Cemitério do Inferno (2024), de Dacob Devine, Ava (2025), de Daniel Titz, As Aventuras de Reemo Green (2025), de Neural Viz, Antonomásia (2025), de Iza Voku e A Mão do Edgard (2025), de Nelson Porto.Após as exibições, será realizado um debate com especialistas, pesquisadores e realizadores sobre o uso da Inteligência Artificial na produção audiovisual. Entre os temas previstos estão autoria, criatividade, aspectos éticos e os impactos da inovação tecnológica no cinema. Na mesa de debates, a doutoranda em Comunicação e especialista em cinema e novas mídias Carol Verri, o designer e professor na FIC-UFG e PPGACT MediaLab UFG Marck Al e o doutor e mestre em Arte e Cultura Visual pela Faculdade de Artes Visuais (FAV) da UFG e autor de premiados curta-metragens, como Zé Garibaldi, Escadaria, 14 Bis e Verdade Absoluta, Guilherme Gardinni. SERVIÇOEvento: 1ª Mostra Sintético de Filmes de Inteligência ArtificialData: Quinta-feira (13), às 20 horasLocal: Cine Cultura / Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça CívicaEntrada gratuitaProgramação completa de filmes e debate: sinteticofestival.com.br