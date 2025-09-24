Obra-prima de Wim Wenders que comemora 40 anos, o clássico Paris, Texas ganha versão restaurada e é relançado nos cinemas nesta quinta-feira (25). Em Goiânia, o Cine Cultura, localizado na Praça Cívica, exibe o longa-metragem, reafirmando sua atualidade ao tratar de temas como reconciliação, afeto e laços familiares.\nParis, Texas é uma das obras mais marcantes do cinema contemporâneo, um filme que entrelaça silêncio, vastidão e intimidade. Vencedor da Palma de Ouro em Cannes, o longa acompanha a jornada de Travis Henderson, interpretado por Harry Dean Stanton, um homem que ressurge misteriosamente no deserto do Texas após anos desaparecido.\nA reaparição do personagem inicia uma busca não apenas pela reconexão com o filho e a ex-esposa, mas também pela reconstrução de uma identidade despedaçada pelo tempo e pelas escolhas do passado. A parceria entre Wenders e o dramaturgo Sam Shepard, responsável pelo roteiro, cria uma narrativa que flui entre a crueza da estrada e a delicadeza das relações humanas.