Lançado em 1985, A Marvada Carne, de André Klotzel, tornou-se uma joia rara do cinema brasileiro ao transformar a vida simples do interior em matéria-prima para humor, lirismo e reflexão social. Estrelado por Fernanda Torres, o longa-metragem ganha versão remasterizada e entra em cartaz nesta quinta-feira (2), no Cine Cultura, localizado na Praça Cívica. O filme acompanha a vida de Nhô Quim (Adilson Barros), um caipira ingênuo e sonhador, que vive no interior de São Paulo e alimenta três grandes desejos: comer carne, arranjar uma esposa e tocar viola. A partir dessa premissa simples, a narrativa constrói um retrato poético e divertido das esperanças e frustrações de um homem comum diante das durezas da vida no campo.O longa-metragem intercala situações de realismo rural com elementos de fantasia, revelando a força da imaginação popular e das tradições culturais brasileiras. A simplicidade da vida caipira é apresentada com um olhar afetuoso e crítico, revelando tanto as dificuldades quanto os encantos do interior.Um dos aspectos mais marcantes da obra é a presença da personagem de Fernanda Torres, que interpreta Nhá, uma jovem viúva que cruza o caminho de Nhô Quim. Sua atuação, premiada no Festival de Cinema de Gramado, trouxe densidade e emoção à narrativa, equilibrando o humor com momentos de sensibilidade. Mais do que uma comédia rural, A Marvada Carne permanece como um retrato afetivo e bem-humorado de um Brasil profundo.