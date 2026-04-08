Na cozinha de casa, enquanto prepara o café, Dona Lourdes das Neves convive com lembranças que atravessam o tempo. Em fotografias guardadas com cuidado e em objetos espalhados pela sala, a presença da filha permanece viva no cotidiano. Mãe de Leide das Neves, uma das vítimas mais emblemáticas do acidente do césio 137 em Goiânia, ela se torna agora protagonista do novo documentário dirigido pelo cineasta Ângelo Lima. O filme Lourdes e Leide será lançado nesta sexta-feira (10), às 20 horas, no Coletivo Aruá, em sessão que contará com a presença da própria Dona Lourdes.\nA produção acompanha a vida da personagem em 2025, quase quatro décadas após o acidente radiológico que marcou a história da capital. Em vez de reconstituir a tragédia, o documentário prefere observar aquilo que permanece depois dela. A narrativa se constrói a partir de gestos cotidianos, do silêncio da casa e da forma como a memória continua presente na rotina.