ESTREIAS\nO Rei da Internet\nBrasil, 2026. Direção de Fabrício Bittar. Com João Guilherme Ávila, Marcelo Serrado, Emílio de Mello. Comédia biográfica, 2h15. 18 anos. Cineflix Aparecida 3, às 21h25. Cinemark Flamboyant 3, às 18h20. Cinemark Flamboyant 6, às 15h30. Cinemark Passeio 1, às 18h e 21h10. Cinépolis Cerrado 7, às 21h (exceto quinta, sábado, segunda e quarta). Daniel se destacou como um dos maiores hackers do Brasil. Além de ter feito parte de uma organização criminosa que movimentou milhões de reais, ter vivido intensamente uma vida de ostentação e ter sido alvo de operação da Polícia Federal. Tudo isso antes de completar 17 anos.\nObsessão\nEUA, 2026. Direção de Curry Barker. Com Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson. Terror, 1h49. 18 anos, legendado e dublado. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 16h50 e 19h20. CineMais Bougainville 3, dubl., às 14h10, 19h40 e 22h. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 15h40 e 21h20. Cinemark Passeio 2, dubl., às 15h50 e 21h. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 15h30, 18h10 e 20h30. O jovem Bear é um romântico incorrigível que trabalha numa loja de música e discos. Um dia, ele decide comprar um brinquedo sobrenatural conhecido como “One Wish Willow”. O objeto concede um desejo ao seu portador e Bear pede para ganhar o coração de sua crush e amiga de infância Nikki. O rapaz recebe exatamente o que pediu, porém, rapidamente percebe que o preço que se paga por certos desejos é mais alto e sombrio do que se esperava.