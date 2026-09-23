Estreias\nCoração Selvagem\nEUA, 2026. Direção de David Ayer. Com Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe. Aventura/Ação, 1h41. 14 anos, dublado e legendado. Cinemark Flamboyant 5, leg., às 16h20, 18h40 e 21h10 (exceto quarta; sábado e domingo, às 16h40, 19h e 21h45); na quarta, leg., às 16h e 18h20; e dubl., às 14h (exceto quarta; sábado e domingo, às 11h40 e 14h). Cinemark Flamboyant 7, dubl., às 15h30 e 19h (exceto quarta; sábado e domingo, às 15h50 e 18h25); e na quarta, dubl., às 14h e 16h20. Cinemark Passeio 2, dubl., às 14h40, 17h, 19h30 e 21h50 (exceto quarta; sábado e domingo, às 11h, 13h30, 16h40, 19h10 e 21h45); e na quarta, dubl., às 15h e 17h25. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 16h10 (exceto quarta), 16h50 (exceto terça e quarta) e 21h20 (somente terça). Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 14h30. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 14h, 16h30, 19h15 e 21h40. CineMais Bougainville 2, dubl., às 14h45. CineMais Bougainville 4, VIP, dubl., às 15h50, e leg., às 18h20 e 21h10. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 20h30 (exceto quarta; na quarta, às 18h25). Cineflix Aparecida 4, dubl., às 17h30, 19h40 e 21h50. Buriti 1, dubl., às 17h10 (sábado e domingo, às 15h e 17h10). Buriti 4, dubl., às 19h20 e 21h30 (na sexta, domingo e terça, sessão das 21h30 é leg.). Um sobrevivencialista e ex-militar recluso vive isolado nas florestas remotas do Alasca com seu cão de guarda. Quando invasores armados invadem suas terras, ele precisa utilizar suas habilidades táticas para sobreviver à caçada implacável.