ESTREIAS\nA Ilha Esquecida\nEUA, 2026. Direção de Joel Crawford e Januel P. Mercado. Animação, 1h38. Livre, dublado. Buriti 4, às 13h55. Cine Ritz 1, às 14h e 16h. Cineflix Aparecida 3, às 14h10. Cinemark Flamboyant 3, às 16h30 (exceto quinta). Cinemark Passeio 1, às 18h10). Cinépolis Cerrado 7, às 12h10 e 14h45 (exceto quinta). Filipinas, década de 1990. Duas melhores amigas de infância chamadas Jo e Raissa prometem permanecer juntas para sempre. Recém-formadas no ensino médio, as duas agora, porém, seguirão caminhos distintos, com Raissa prestes a se mudar para os Estados Unidos. Enquanto celebram sua última noite juntas, as duas acabam encontrando um portal misterioso que as transporta para a fantástica ilha de Nakali. De repente, as duas se encontram rodeadas de criaturas mágicas e mitológicas retratadas nas histórias tradicionais contadas por suas famílias filipinas. Mas o fascinante lugar esconde uma pegadinha brutal: suas memórias gradualmente desaparecem quanto mais tempo você permanece lá dentro.