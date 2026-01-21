O cinema goiano chega à 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes como gesto de corpo, território e invenção. A partir de sexta-feira (23) até 31 de janeiro, o festival abre o calendário audiovisual brasileiro com programação inteiramente gratuita na cidade histórica de Minas Gerais e exibe dois longas-metragens realizados em Goiás que reafirmam a força autoral do Estado: Atravessa Minha Carne, de Marcela Borela, e Vulgo Jenny, de Viviane Goulart.\nSelecionado para a Mostra Autorias, Atravessa Minha Carne nasce do encontro radical entre cinema e dança ao acompanhar, de forma íntima e prolongada, o trabalho da Quasar Cia. de Dança. O filme é resultado de um processo de mais de uma década e investiga o corpo em estado de criação, tensionando limites entre imagem, esforço físico e memória.\nEx-bailarina, Marcela Borela construiu uma trajetória marcada pelo diálogo entre corpo, trabalho e imagem. Dirigiu Mudernage (2010), Taego Ãwa (2016) e Mascarados (2020), esses dois últimos em co-direção com Henrique Borela, com circulação em festivais como Tiradentes, Cinéma du Réel e Mar del Plata. “Eu parei de dançar para fazer cinema. Esse filme é quase um ponto cego para mim, aquilo que a gente não sabe mais, mas imagina”, afirma a diretora.