A presença de profissionais goianos nos bastidores do cinema nacional tem se tornado cada vez mais consistente e relevante, inclusive em produções de grande projeção internacional. Em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional, três mulheres formadas ou com raízes em Goiás integraram equipes-chave da produção, reforçando a contribuição do Estado para o audiovisual brasileiro contemporâneo.\nNa área de caracterização, a maquiadora Ana Simiema participou da construção visual dos personagens em uma narrativa marcada pela memória e pela delicadeza. Integrante do time comandado pela argentina Marisa Amenta, Ana ajudou a recriar, com sutileza, os rostos e gestos de uma família atravessada pela ditadura militar. “Optamos por uma maquiagem delicada e subjetiva, focada em reconstruir detalhes da família, e não em transformar os atores em caricaturas”, explica a profissional, que atuou no projeto por quase um ano.