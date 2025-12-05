E se fôssemos governados por artistas do circo – e por todos os artistas do planeta? A indagação faz parte do espetáculo Entre Passagens e Sonhos: Trintamos, que será apresentado neste sábado (6), às 19 horas, em comemoração aos 30 anos do Circo Laheto, um dos projetos artísticos mais longínquos em continuidade de Goiás.\nOs ingressos da peça serão revertidos para o projeto social que acolhe crianças e adolescentes de escolas públicas da região Leste de Goiânia. O show conta a história das três décadas do Circo Laheto, que, por meio do projeto social Arte, Circo e Cidadania oferece, gratuitamente, aulas de circo para crianças e adolescentes em risco de vulnerabilidade social.\nO espetáculo faz um passeio bem humorado pelas origens do Laheto, que recebeu esse nome por causa de um ritual Iny-Karajá. Fala sobre a história milenar da arte circense e de como ela virou instrumento de transformação social.