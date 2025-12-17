Entre lonas, formação artística e atuação social, o Circo Laheto completa 30 anos como um dos projetos culturais mais consistentes de Goiânia. Fundado nos anos 1990, o espaço transformou o circo em ferramenta de educação, inclusão e construção de políticas públicas, formando gerações de artistas e educadores e influenciando diretamente a cena cultural da capital.\nCriado por Valdemir de Souza, o palhaço Maneco Maracá, e Seluta Rodrigues, o Circo Laheto surgiu em um cenário marcado pela escassez de políticas públicas para a infância, juventude e cultura. Vindos de contextos de pobreza e sem acesso à formação artística formal, os fundadores encontraram no circo uma linguagem capaz de abrir caminhos. “A gente queria criar um espaço que desse oportunidades para crianças e jovens que, como nós, nunca tiveram acesso à arte”, afirma Seluta.