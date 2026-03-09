Conhecida pela força roqueira, Goiânia mantém uma cena musical ativa e diversa, com bares, pubs e festivais de continuidade que ajudam a manter o gênero aquecido na capital. Para aumentar ainda mais essa identidade em 2026, será realizado o Circuito do Rock. Ao todo, 15 estabelecimentos foram habilitados e classificados para receber apoio financeiro destinado à realização de shows gratuitos dentro da programação do evento. O edital prevê o repasse de R$ 5 mil para cada local escolhido.\nA ação foi realizada pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Turismo e Eventos (GoiâniaTur), que publicou a homologação do resultado final do chamamento público para a criação do Circuito do Rock. A iniciativa integra as ações da GoiâniaTur para fomentar a economia criativa, valorizar a cena musical da capital e ampliar a oferta de programação cultural para moradores e visitantes. Os estabelecimentos selecionados deverão assinar o Termo de Execução Cultural para dar início à programação do circuito.