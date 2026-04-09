O Circuito Goiano de Breaking 2026 levará o ritmo e a técnica da dança urbana para cinco cidades do estado. Promovido pela Federação Goiana de Breaking e Danças Desportivas (FGBD), o evento compõe o ranking estadual e servirá de passaporte para as competições nacionais de 2027. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas via formulário no site da organizadora ou presencialmente, no dia da competição.\nCom categorias adulto e kids e premiações que chegam a R$ 2 mil na grande final, o circuito promete elevar o nível técnico das batalhas em Goiás. A competição, que exige filiação para quem busca a elite do ranking, percorrerá cidades como Planaltina, Anápolis e Rio Verde e Águas Lindas, e irá consagrar os campeões na capital.\nPara o julgamento, o circuito contará com árbitros que irão avaliar técnica, vocabulário, execução, musicalidade, originalidade e personalidade. As disputas serão realizadas no 1x1 e as fases finais serão decididas em três rounds.